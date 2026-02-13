Eirc Huanca Quispe.
Imago
Quispe ha conquistato il titolo di campione svizzero nei 1’500m.
Il 17enne ticinese, che ha gestito al meglio la sua prova dall’inizio alla fine, ha fermato il cronometro in 3’55"63, battendo la concorrenza di Bussy (3’56"33) ed Triaca (3’56"7).
Buona prova anche per Petrucciani, che ha concluso al terzo posto (46"13) i 400m mentre l'altro rappresentate della Svizzera italiana Crescini ha terminato sesto (47"74).
Ottima prestazione anche per Borin che, nel lancio del disco femminile, si è messa al collo una medaglia d'argento con la misura di 47,41m.