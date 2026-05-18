Aaron Rai KEY

Aaron Rai ha vinto a sorpresa il PGA Championship ad Aronimink in Pennsylvania.

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L'inglese ha chiuso a -9 distanziando di tre colpi lo spagnolo Jon Rahm e l'americano Alex Smalley. Nell'ultimo giro il 31enne, al primo Major della carriera, ha firmato una carta di 65 con sei birdie e un eagle.

Il birdie decisivo è arrivato alla buca 17 con un putt da oltre 20 metri. Prima di questa vittoria aveva conquistato un solo torneo sul circuito PGA nel 2024. Rai è il primo inglese a vincere questo torneo dal 1919.

Rory McIlroy, vincitore dell'ultimo Masters e numero due mondiale, ha chiuso 7o.