  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Golf Rai trionfa nel PGA Championship

Swisstxt

18.5.2026 - 09:02

Aaron Rai
Aaron Rai
KEY

Aaron Rai ha vinto a sorpresa il PGA Championship ad Aronimink in Pennsylvania.

SwissTXT

18.05.2026, 09:02

L'inglese ha chiuso a -9 distanziando di tre colpi lo spagnolo Jon Rahm e l'americano Alex Smalley. Nell'ultimo giro il 31enne, al primo Major della carriera, ha firmato una carta di 65 con sei birdie e un eagle.

Il birdie decisivo è arrivato alla buca 17 con un putt da oltre 20 metri. Prima di questa vittoria aveva conquistato un solo torneo sul circuito PGA nel 2024. Rai è il primo inglese a vincere questo torneo dal 1919.

Rory McIlroy, vincitore dell'ultimo Masters e numero due mondiale, ha chiuso 7o.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Fratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Alex Marquez e Johann Zarco
È morta Olivia Newton-John, la star di Grease

Video correlati

Barcelona – Betis 3-1

Barcelona – Betis 3-1

LALIGA | 37ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

Sevilla – Real Madrid 0-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

LALIGA | 37ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

San Gallo – Thun 1:1

San Gallo – Thun 1:1

Super League | 38° turno | stagione 25/26

17.05.2026

Barcelona – Betis 3-1

Barcelona – Betis 3-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

San Gallo – Thun 1:1

San Gallo – Thun 1:1

Più video

Altre notizie

NBA. Gilgeous-A. scelto come MVP

NBAGilgeous-A. scelto come MVP

MotoGP. Fratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Alex Marquez e Johann Zarco

MotoGPFratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Alex Marquez e Johann Zarco

Atletica. Record svizzero per Huegli

AtleticaRecord svizzero per Huegli