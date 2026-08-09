Lo spagnolo ha ottenuto il secondo successo nella classe regina ed è diventato a Silverstone il settimo pilota a cogliere una vittoria in questa stagione.

Il GP di Gran Bretagna è stato dominato dal 25enne, che ha preso la testa sin dalla partenza quando ha bruciato il poleman (e leader del Motomondiale) Jorge Martin, che ha poi chiuso secondo davanti al compagno Marco Bezzecchi.

In Moto2 Manu Gonzalez ha esultato credendo di aver vinto quando in realtà mancava ancora un giro e allora a imporsi è stato Filip Salac.