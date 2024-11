Clint Capela KEY

Se gli Hawks non hanno ancora affilato gli artigli in questo balbettante avvio di stagione, Clint Capela sta comunque provando a prendere per mano i suoi.

Nella notte, malgrado la seconda battuta d’arresto consecutiva, il centro ginevrino si è infatti messo in risalto con una prestazione da migliore in campo: uniti a 9 rimbalzi, i suoi 20 punti (record nel corrente campionato) non sono però bastati per tenere a bada i Bulls, riemersi nell’ultimo quarto e infine vittoriosi per 125-113. Martedì scorso, restando sul fronte elvetico, anche il rookie Kyshawn George aveva raggiunto la medesima cifra.

