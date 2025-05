Valentin Imsand KEY

Valentin Imsand ha fatto segnare il nuovo record svizzero outdoor nell'asta.

Swisstxt

A Sion il 20enne ha saltato 5,82m, 11cm in più di Felix Boehni e Dominik Alberto che detenevano il precedente primato. Con questa misura Imsand ha centrato il limite per i Mondiali di Tokio in settembre.

Simon Ehammer ha brillato nell'austriaca Goetzis, dov'è in corso il più importante meeting al mondo di gare multiple, eguagliando con 8,34m nel salto in lungo la miglior prestazione mondiale stagionale outdoor.

Al giro di boa l'elvetico, ottimo anche sui 400m, è 2o nel decathlon, mentre Annik Kaelin è attualmente 3a nell'heptahlon.