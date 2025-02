Ditaji Kambundji KEY

La Svizzera potrebbe aver forgiato un nuovo talento nel salto con l'asta.

Swisstxt

A Macolin, Valentin Imsand ha infatti inaspettatamente ritoccato il primato nazionale, che resisteva da ben 42 anni. Il 20enne vallesano, finora mai oltre i 5,50m in carriera, si è spinto fino a 5,72m, superando di 1cm la misura raggiunta da Boehni e Alberto. -Ditaji Kambundji ha tenuto alti i colori rossocrociati nel meeting indoor di Lodz, in Polonia. Padrona della finale dei 60m ostacoli, la 22enne bernese ha stampato un 7"83 vicinissimo al record svizzero già in suo possesso (7"81). Questo crono equivale alla miglior prestazione europea dell'anno.