La zurighese KEY

25"27 nella maratona di Berlino dello scorso settembre, Fabienne Schlumpf ha ulteriormente abbassato il miglior tempo nazionale a Valencia.

Dopo aver staccato il biglietto per le Olimpiadi firmando pure il nuovo record svizzero in 2’ La zurighese ha fermato il cronometro in 2’24"30, dimostrandosi in grande forma come l’etiope Sisay Lemma, che tra gli uomini ha fatto segnare addirittura il quarto tempo di sempre sulla distanza, vincendo in 2’01"48.

Swisstxt