  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Atletica Record svizzero per la mezzofondista Wind

Swisstxt

3.2.2026 - 19:22

Joceline Wind
Joceline Wind
KEY

Joceline Wind ha realizzato una splendida prestazione al meeting di Ostrava.

SwissTXT

03.02.2026, 19:22

03.02.2026, 19:29

L'elvetica ha corso i 1'500 metri in 4'06"55, stabilendo un nuovo record svizzero indoor. Il precedente primato risaliva addirittura al 1993 ed era detenuto da Sandra Gasser con il tempo di 4'07"98.

In Cechia era presente pure Ajla Del Ponte: reduce dal 7''28 nella prima uscita stagionale ad Apeldoorn del fine settimana, la ticinese ha migliorato di cinque centesimi (7"23) il suo tempo nelle batterie dei 60 metri, chiudendo poi la finale al quinto posto in 7"27. Poco dopo ha anche corso i 50 metri, terminando in sesta piazza (6"28).

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Il prete influencer Don Ravagnani lascia il sacerdozio: «Il mio cuore sarà più libero e più vero»
Cristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede
A 11 anni fatto scendere dal bus perché non aveva il biglietto «maggiorato» per le Olimpiadi

Altre notizie

Ciclismo. Vogel d'oro agli Europei su pista di Konya

CiclismoVogel d'oro agli Europei su pista di Konya

Moto. Marc Marquez in gran forma dopo l'infortunio alla spalla

MotoMarc Marquez in gran forma dopo l'infortunio alla spalla

Ciclismo. Il Tour de Suisse 2026 partirà dall'Italia

CiclismoIl Tour de Suisse 2026 partirà dall'Italia