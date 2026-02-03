Joceline Wind KEY

Joceline Wind ha realizzato una splendida prestazione al meeting di Ostrava.

SwissTXT Swisstxt

L'elvetica ha corso i 1'500 metri in 4'06"55, stabilendo un nuovo record svizzero indoor. Il precedente primato risaliva addirittura al 1993 ed era detenuto da Sandra Gasser con il tempo di 4'07"98.

In Cechia era presente pure Ajla Del Ponte: reduce dal 7''28 nella prima uscita stagionale ad Apeldoorn del fine settimana, la ticinese ha migliorato di cinque centesimi (7"23) il suo tempo nelle batterie dei 60 metri, chiudendo poi la finale al quinto posto in 7"27. Poco dopo ha anche corso i 50 metri, terminando in sesta piazza (6"28).