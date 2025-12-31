  1. Clienti privati
Retrospettiva Ecco i momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025

bfi

31.12.2025

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025
I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. La Nazionale svizzera femminile raggiunge i quarti di finale - per la prima volta nella storia - al Wankdorf di Berna, in occasione dei Campionati europei di calcio 2025.

La Nazionale svizzera femminile raggiunge i quarti di finale - per la prima volta nella storia - al Wankdorf di Berna, in occasione dei Campionati europei di calcio 2025.

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Ai Mondiali di nuoto di Singapore, in agosto, Noè Ponti ha agguantato l'argento nei 50 e nei 100m farfalla. A dicembre, in occasione degli Europei in vasca corta, il ticinese ha messo le mani su tre ori nei 50m delfino, 100m misti, 200m delfino e un argento nei 100m delfino.

Ai Mondiali di nuoto di Singapore, in agosto, Noè Ponti ha agguantato l'argento nei 50 e nei 100m farfalla. A dicembre, in occasione degli Europei in vasca corta, il ticinese ha messo le mani su tre ori nei 50m delfino, 100m misti, 200m delfino e un argento nei 100m delfino.

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Il portiere dell'Inter Yann Sommer cammina abbattuto al termine della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter (5 a 0), giocata all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 31 maggio 2025.

Il portiere dell'Inter Yann Sommer cammina abbattuto al termine della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter (5 a 0), giocata all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 31 maggio 2025.

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Lara Gut-Behrami alza al cielo la coppa di specialità di super-G, in occasione delle finali di Coppa del Mondo, a Sun Valley, Idaho, il 23 marzo 2025.

Lara Gut-Behrami alza al cielo la coppa di specialità di super-G, in occasione delle finali di Coppa del Mondo, a Sun Valley, Idaho, il 23 marzo 2025.

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Marco Odermatt posa con i trofei vinti al termine della stagione di Coppa del Mondo: la coppa di discesa libera, quella di super-g maschile e di slalom gigante, oltre al palla di cristallo gigante, per il vincitore della generale. 

Marco Odermatt posa con i trofei vinti al termine della stagione di Coppa del Mondo: la coppa di discesa libera, quella di super-g maschile e di slalom gigante, oltre al palla di cristallo gigante, per il vincitore della generale. 

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Ditaji Kambundji conquista a Tokyo una medaglia storica per la Svizzera: oro  mondiale sui 100 metri ostacoli. 

Ditaji Kambundji conquista a Tokyo una medaglia storica per la Svizzera: oro  mondiale sui 100 metri ostacoli. 

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Franjo Von Allmen è campione del mondo di discesa libera (9 febbraio 2025).

Franjo Von Allmen è campione del mondo di discesa libera (9 febbraio 2025).

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Andres Ambühl ha appeso i pattini al chiodo. A 42 anni ha detto stop. Rimane il giocatore che ha preso parte al maggior numero edizioni (20) e di partite (151) dei Mondiali, competizione in cui si è messo al collo 4 volte la medaglia d’argento. È stato indotto nella Hall of Fame dell'hockey, un onore per pochi.

Andres Ambühl ha appeso i pattini al chiodo. A 42 anni ha detto stop. Rimane il giocatore che ha preso parte al maggior numero edizioni (20) e di partite (151) dei Mondiali, competizione in cui si è messo al collo 4 volte la medaglia d’argento. È stato indotto nella Hall of Fame dell'hockey, un onore per pochi.

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Thomas Tumler mostra la medaglia d'argento in slalom gigante vinta ai Campionati del Mondo.

Thomas Tumler mostra la medaglia d'argento in slalom gigante vinta ai Campionati del Mondo.

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Un altro successo per Marco Odermatt: medaglia d'oro nel super-G ai campionati mondiali (7 febbraio 2025).

Un altro successo per Marco Odermatt: medaglia d'oro nel super-G ai campionati mondiali (7 febbraio 2025).

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Mai visto prima: il podio della combinata a squadre ai campionati mondiali è tutto svizzero. Da sinistra a destra: Alexis Monney e Tanguy Nef (argento), Loic Meillard e Franjo von Allmen (oro), Marc Rochat e Stefan Rogentin (bronzo). 

Mai visto prima: il podio della combinata a squadre ai campionati mondiali è tutto svizzero. Da sinistra a destra: Alexis Monney e Tanguy Nef (argento), Loic Meillard e Franjo von Allmen (oro), Marc Rochat e Stefan Rogentin (bronzo). 

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Il 25 maggio la Nazionale svizzera di hockey perde la finale dei Mondiali contro gli Stati Uniti, per 1 a 0 all'overtime. Una vera beffa, una gran delusione per dei ragazzi che hanno lottato con onore fino alla fine rendendo fiero tutto il popolo svizzero.

Il 25 maggio la Nazionale svizzera di hockey perde la finale dei Mondiali contro gli Stati Uniti, per 1 a 0 all'overtime. Una vera beffa, una gran delusione per dei ragazzi che hanno lottato con onore fino alla fine rendendo fiero tutto il popolo svizzero.

Immagine: KEYSTONE

I momenti significativi per lo sport svizzero nel 2025. Dopo il grave incidente in moto avvenuto in Malesia, il motociclista svizzero Noah Dettwiler si sta riprendendo velocemente, anche se il processo di riabilitazione rimane lungo.

Dopo il grave incidente in moto avvenuto in Malesia, il motociclista svizzero Noah Dettwiler si sta riprendendo velocemente, anche se il processo di riabilitazione rimane lungo.

Immagine: Keystone, fotomontaggio blue News

Lo sport svizzero d'élite, anche nel 2025, ha regalato grandi momenti di giubilo, di fierezza e di emozioni. Qui di seguito la nostra scelta.

Redazione blue Sport

31.12.2025, 20:00

L'anno che sta per finire, per lo sport svizzero d'élite, è stato un periodo di grandi soddisfazioni, nonostante l'assenza dei grandissimi eventi, come le Olimpiadi o la Coppa del Mondo di calcio.

Oltre alle imprese dei già noti Noé Ponti, Lara Gut-Behrami e Marco Odermatt - non per questo meno meritevoli visto quanto aggiunto in stagione alle loro già nutrite bacheche di trofei - sono quattro i momenti in cui la Svizzera ha regalato eccellenza mondiale, in parte un poco a sorpresa.

Franjo Von Allmen e Thomas Tumler nello sci, Ditaji Kambundji nell'atletica e la Nazionale svizzera femminile, nel calcio.

Abbiamo riservato due spazi anche ai grandi delusi: Yann Sommer, che con la sua Inter, a maggio, ha dovuto consegnare la Champions League nelle mani del PSG. E la Nazionale di hockey, che con Patrick Fischer è arrivata fino alla finale dei Mondiali prima di essere sconfitta dagli Stati Uniti.

Un po' di spazio lo abbiamo dedicato anche allo sfortunato e miracolato Noah Dettwiler, uscito vivo dal gravissimo incidente di Sepang.

Infine, concedeteci un omaggio dovuto ad Andreas Ambühl, l'uomo dei record, che nel 2025, dopo 25 anni di onoratissima carriera, ha detto basta.

Il ritratto di Marco Odermatt

Il ritratto di Marco Odermatt

17.11.2025

