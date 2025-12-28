La statunitense Lindsey Vonn, a 40 anni, ha colto un secondo posto nel super-G femminile alle finali di Coppa del Mondo, domenica 23 marzo 2025. In seguito, il 12 dicembre, la nativa del Minnesota è riuscita addirittura a imporsi nella prima discesa di St. Moritz, rendendo perfetto il suo ritorno. Un esempio di resilienza, volontà e determinazione.
Tadej Pogacar si lascia andare alle emozioni dopo aver vinto la maglia iridata ai Campionati mondiali di ciclismo su strada UCI a Kigali, Ruanda, il 28 settembre 2025. Lo sloveno non da segni di arresto, un nuovo "cannibale" del ciclismo.
Paolo Duca, Filippo Lombardi e Luca Cereda al termine della conferenza stampa che ha di fatto terminato un'era ad Ambrì. Un momento difficile, che ha generato molta rabbia, incredulità e anche gratitudine nei confronti dei due partenti.
L'immenso Jaromir Jagr, vincitore del Triple Gold e secondo solo a Wayne Gretzky per numero di punti segnati in NHL, è stato di scena a Lugano per un amichevole contro il club bianconero. Un emozione vedere sul ghiaccio il 53enne, unico giocatore della storia della NHL ad aver giocato una serie di finali della Stanley Cup, sia da teenager che da ultra quarantenne.
L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola, commosso, abbraccia Kevin De Bruyne al termine dell'ultima sfida del belga con la maglia dei Citizens. Un pezzo di storia del club inglese che se na va, dopo aver conquistato 6 Premier League e una Champions.
Il piccolo Mjallby vince il massimo campionato svedese di calcio. Una favola d'altri tempi: il presidente, l'allenatore e alcuni dei giocatori del club sono figli del paese, Hällevik, un villaggio rurale e discosto che conta solo 1'400 abitanti.
Stefan Rogentin, Justin Murisier, Marco Odermatt e gran parte della squadra svizzera festeggiano durante la cerimonia di premiazione della discesa libera maschile ai Mondiali di Saalbach-Hinterglemm, sfoggiando un taglio di capelli decisamente particolare.
Armand Duplantis conquista la medaglia d'oro ai Mondiali di atletica a Tokyo. Lo svedese è salito fino a 6 metri e trenta centimetri, migliorando il suo record del mondo. Gli avversari guardano da lontano.
Ousmane Dembele (sinistra) vince il Pallone d'Oro davanti al fenomeno del calcio mondiale: Lamine Yamal, giocatore del Barcellona di soli 18 anni.
I giocatori del Crystal Palace festeggiano la conquista della prestigiosa FA Cup allo stadio di Wembley a Londra, sabato 17 maggio 2025, grazie al successo per 1-0 sul Manchester City in finale. È il primo trofeo della storia del club inglese e la gioia di giocatori e tifosi è indescrivibile.
Carlos Alcaraz (destra) e Jannik Sinner si abbracciano al termine della finale del Roland Garros, vinta dallo spagnolo dopo 5 ore e 30 minuti. Una partita giudicata da molti appassionati come una delle più epiche di sempre.
Natalie Grabow, americana di 80 anni, ha vinto la terribile Ironman delle Hawaii nella sua categoria. La signora del New Jersey ha coperto i 3,8 km di nuoto, i 180 km di bicicletta e i 42 km di corsa in 16 ore, 45 minuti e 26 secondi. Una vera impresa, al limite dell'incredibile.
Il centauro svizzero Noah Dettwiler è sopravvissuto a un terribile incidente in gara, sulla pista di Sepang, in Malesia.
Grandi emozioni nello sport 2025
Che si tratti di calcio, tennis, ciclismo, hockey o sci, ecco quali momenti carichi di emozioni hanno segnato l'anno che sta per finire.
«Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia! Chi vuole esser lieto, sia, di doman non c'è certezza»
Scriveva Lorenzo De Medici nel 1'400. Lui, mecenate di artisti, ma anche grande amante degli sport.
Quasi mezzo millennio dopo, nel 1912, Pierre De Coubertin - proprio lui, il propiziatore dei moderni Giochi Olimpici - nell'Ode allo sport, scrisse:
«O Sport, piacere degli dei, essenza della vita! Nel grigio torrente dell'esistenza moderna, inquieta per il lavoro sterile, sei apparso improvvisamente come il messaggero radioso di un'epoca passata, quando l'umanità ancora sorrideva. E sulle cime delle montagne arrivò il primo bagliore dell'alba, e i raggi del sole illuminavano il terreno cupo della foresta».
Cinquant'anni dopo, il leggendario Muhammad Ali, così descrisse i grandissimi attori dello sport:
«I campioni non si formano nelle palestre. I campioni nascono da qualcosa che hanno dentro di sé: un desiderio, un sogno, una visione»
Che sia giovinezza, gioia, desiderio, visione, fonte di vita o semplicemente emozioni, lo sport anche quest'anno non ha tradito le aspettative. Nella galleria sopra vi presentiamo alcune delle tante emozioni targate «sport 2025».
16.10.2025