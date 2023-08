In corsa Keystone

Lotte Kopecky si è laureata a Glasgow campionessa del mondo.

La belga ha tagliato in solitaria il traguardo dopo i 154,1 chilometri partiti da Loch Lomond, nei quali la grande protagonista è stata Elise Chabbey, scappata a un'ottantina di chilometri dall'arrivo e ripresa a 14. Nel giro conclusivo anche Marlen Reusser ha lottato per il podio, ma è stata staccata sull'ultima salita dall'olandese Demi Vollering e dalla danese Cecilie Ludwig, dovendosi accontentare della quarta posizione a 12». La ticinese Linda Zanetti non ha invece concluso la sua corsa.

Swisstxt