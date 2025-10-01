Marlen Reusser è nella storia. L'elvetica, partita con tutti i favori del pronostico, ha dominato la cronometro odierna, divenendo la prima ciclista di sempre a conquistare nella stessa stagione titolo mondiale ed europeo.
L'elvetica ha dato l'impressione di avere sempre la gara in pugno, distanziando di quasi un minuto la norvegese Mie Bjørndal Ottestad e l’olandese Mischa Bredewold.
Per la bernese si tratta del quarto titolo europeo dopo quelli vinti tra il 2021 e il 2023. Buon risultato anche per Jasmin Liechti, l'altra svizzera in gara, che ha concluso 11a.