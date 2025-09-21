Marlen Reusser è campionessa mondiale a cronometro. KEYSTONE

Marlen Reusser si è laureata campionessa mondiale a cronometro. Lungo i 31,2km di Kigali la rossocrociata ha rifilato quasi un minuto ad Anna van der Breggen e Demi Vollering.

SwissTXT Swisstxt

Regalo più bello per il compleanno Marlen Reusser non se lo poteva fare. Dopo aver soffiato su 34 candeline ieri, questa domenica la bernese è andata a conquistare la maglia iridata imponendosi nella cronometro femminile dei Mondiali di Kigali grazie a una prestazione superlativa lungo i 31,2km del percorso.

Al comando sin dal primo intertempo, l’elvetica ha tagliato il traguardo con quasi un minuto di vantaggio su Anna van der Breggen e Demi Vollering.

Seconda nel 2020 e 2021, terza l’anno successivo, Reusser è finalmente riuscita a mettersi al collo anche la medaglia del metallo più prezioso riportando la Svizzera sul gradino più alto del podio a 20 anni esatti da Karin Thürig. La lucernese aveva centrato una strepitosa doppietta nel 2004-05.