Marlen Reusser ha perso la maglia gialla nella tappa regina del Tour de France femminile.

La bernese è stata staccata a 10km dall'arrivo sul Mont Ventoux dalla polacca Katarzyna Niewiadoma, vincitrice in solitaria della settima frazione.

La tappa di 146,8km con 3'500 metri di dislivello ha visto il primo arrivo femminile sul mitico Gigante di Provenza.

Niewiadoma ha attaccato nel finale lasciando sul posto Reusser e Demi Vollering. La polacca guida la generale con 15» di vantaggio sull'olandese e 39» sulla svizzera, ora terza.