Marlen Reusser
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Buon affare per Marlen Reusser, che nella 5a tappa del TdF femminile ha difeso la maglia gialla conquistata nella cronometro di ieri inchinandosi in volata solamente a Demi Vollering.
Nel continuo saliscendi fra Macon e Belleville-en-Beaujolais (140km con 2900m di dislivello) l'elvetica ha risposto prontamente a tutti i tentativi d'attacco della rivale olandese poi impostasi allo sprint a tre.
Il vantaggio della rossocrociata nella generale è passato da 14» a 12» proprio sull'atleta della FDJ United, mentre Katarzyna Niewiadoma, terza di giornata, è distaccata di 1'17».