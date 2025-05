Reusser vince e va in vetta

Reusser Imago

Marlen Reusser è nella migliore posizione per vincere la Vuelta a Burgos.

La bernese è balzata in vetta alla generale grazie alla vittoria in solitaria nella 3a tappa, in cui ha preceduto di 40 secondi Yara Kastelijn sul traguardo in salita del Picon Blanco ed esteso a 1'10" il vantaggio sull'olandese.

Domenica nella cronometro conclusiva di 10km la rossocrociata potrebbe quindi conquistare la gara.

Altre due elvetiche si sono piazzate nella top ten di giornata: Petra Stiasny e Elise Chabbey hanno rispettivamente concluso 5a e 6a, mentre Linda Zanetti si è piazzata 57a.