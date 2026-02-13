Reusser
Al Tour de France femminile Marlen Reusser ha trionfato nella sua specialità, la cronometro (è campionessa del mondo in carica), e al contempo si è messa addosso per la prima volta in carriera la maglia gialla di leader.
Con una prova maiuscola, la 34enne ha chiuso i 21 km da Gevrey-Chambertin a Digione validi per la quarta tappa della Grande Boucle nel tempo di 27"30, sbaragliando la concorrenza (solo Lieke Nooijen le si è avvicinata a 4").
Con questo exploit Reusser ha rifilato 3’06» alla leader Haugset e ora guarda tutti dall’alto. Alle sue spalle nella generale c'è Vollering (a 14").