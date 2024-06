Lena Bickel freshfocus

Ginnastica: Lena Bickel è rientrata alle competizioni nel weekend a Koper, in Slovenia, e lo ha fatto alla grande.

Ferma dal mese di ottobre a causa di un infortunio, la ticinese ha conquistato l’oro al suolo nella competizione valida per il World Challenge Tour grazie a un punteggio di 13,300 che le ha permesso di precedere l’austriaca Leni Bohle e l’italiana Veronica Mandriota. Un ottimo risultato per la 19enne in prospettiva Parigi 2024.

