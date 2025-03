Rivelazioni scioccanti della polizia sulla morte di Diego Maradona

Il processo sulla morte di Diego Maradona sta facendo scalpore in Argentina. Keystone

Martedì, al processo del team medico, gli agenti di polizia che per primi arrivarono sul luogo in cui Diego Maradona morì nel 2020 hanno dichiarato che erano sorpresi di non aver visto alcun «elemento medico» nella presunta stanza in cui la star del pallone era in convalescenza.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Hai fretta? blue News riassume per te Sette operatori sanitari, tra cui medici, infermieri e uno psichiatra, sono sotto processo per omicidio con dolo eventuale, accusati di negligenza consapevole che avrebbe potuto causare la morte di Diego Maradona.

Il processo, che durerà fino a luglio, prevede due udienze settimanali, con circa cento testimoni attesi, tra cui esperti, familiari e medici che hanno seguito l'ex campione nel corso degli anni.

Il procuratore ha descritto la convalescenza di Maradona come un «teatro dell'orrore», mostrando ai giudici una foto scioccante dell'ex calciatore morto con il ventre gonfio, mentre la polizia ha confermato la totale mancanza di cure adeguate. Mostra di più

Leggenda del calcio mondiale e icona in Argentina anche dopo la sua morte, Diego Maradona è deceduto il 25 novembre 2020 a causa di un arresto cardio-respiratorio in una residenza privata di Tigre, dove si trovava in convalescenza dopo un intervento neurochirurgico per un ematoma alla testa.

In questi giorni è iniziato il processo al team medico che lo aveva preso in cura.

«Non ho visto alcun elemento medico nella stanza. Non ho visto sieri che, suppongo, dovrebbero esserci durante un ricovero domiciliare», ha dichiarato il vice commissario Lucas Farias, uno dei poliziotti ascoltati durante il terzo giorno del processo contro sette professionisti sanitari, presso un tribunale di San Isidro, a nord di Buenos Aires.

«Non si trattava di un letto d'ospedale, era un semplice materasso comune», ha affermato invece il commissario Lucas Borge, un altro agente arrivato sul posto a Tigre (a nord di Buenos Aires) il giorno del decesso del Pibe de Oro. «Non c'era nemmeno un defibrillatore».

Sette professionisti sanitari - medici, uno psichiatra, uno psicologo e infermieri - sono sotto processo per «omicidio con dolo eventuale», un'accusa che si applica quando una persona compie un'azione negligente pur sapendo che potrebbe causare la morte.

Per queste negligenze potenzialmente fatali, rischiano una pena da 8 a 25 anni di carcere, in un processo che dovrebbe durare fino a luglio, con due udienze a settimana.

Gli imputati negano ogni responsabilità nella morte di Maradona. Martedì, alcuni avvocati della difesa hanno sostenuto che i poliziotti non avessero alcuna competenza medica per esprimersi sulle condizioni di un ricovero domiciliare.

I quattro agenti ascoltati sono stati i primi di circa un centinaio di testimoni attesi, tra cui esperti, familiari, amici e medici che hanno seguito l'ex calciatore nel corso degli anni.

Una convalescenza trasformata in un «teatro dell'orrore»

Lucas Borge ha raccontato di essere stato chiamato verso le 13:00 del 25 novembre dalla residenza dove si trovava Maradona e di aver inviato il suo vice, Lucas Farias, che pochi minuti dopo lo ha informato che il campione argentino era morto.

Giunto anche lui sul posto, Borge ha detto di essere rimasto sorpreso dalla folla presente nel patio della casa, tra cui le sorelle, l'ex moglie, le figlie di Maradona, un'infermiera e la psichiatra, le ultime due tra gli imputati del procedimento penale.

All'apertura del processo, martedì, il procuratore Patricio Ferrari ha definito la vicenda un «assassinio», descrivendo la convalescenza di Maradona come un «teatro dell'orrore», con un'équipe medica in cui «nessuno ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare».

Durante la sua dichiarazione preliminare, ha mostrato ai giudici una foto dell'ex campione morto sul suo letto, con il ventre spaventosamente gonfio.

I poliziotti hanno confermato questa descrizione, parlando di un Maradona con l'addome molto gonfio, come se stesse per esplodere, vestito con una t-shirt e un paio di pantaloncini.

«Sono rimasto sorpreso nel vederlo in quello stato. Non avrei mai pensato di trovarmi davanti a quell'immagine (...) considerando tutto ciò che rappresentava», ha dichiarato l'agente Lucas Farias.

Prima dell'inizio del processo, la procura aveva già definito il caso come «un ricovero domiciliare senza precedenti, totalmente carente e pericoloso».