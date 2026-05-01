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Ciclismo Rivincita di Godon a Orbe

Swisstxt

1.5.2026 - 18:13

Questa volta ha avuto le gambe
Questa volta ha avuto le gambe
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A differenza di giovedì, Dorian Godon ha avuto le gambe per rispettare i pronostici allo sprint.

SwissTXT

01.05.2026, 18:13

01.05.2026, 18:15

Il francese ha dimostrato forza nello spunto veloce della 3a tappa battendo Finn Fisher-Black, Valentin Paret-Peintre e Tadej Pogacar, per quello che ormai sembra un braccio di ferro tra vincitori di tappa.

Lo sloveno, quarto, ha sfidato nuovamente il transalpino su un terreno a lui sfavorevole.

La maglia gialla rimane salda sulle sue spalle. La giornata si è animata con l'azione dei fuggitivi, protagonisti di una strana caduta ai -67km, e ripresi dal plotone nel finale.

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