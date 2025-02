Roger Federer si avventura sul grande palcoscenico pubblicitario con il marchio sportivo svizzero On e apparirà in uno spot che andrà in onda nella notta fra domenica e lunedì durante il Super Bowl.

Redazione blue Sport Luca Betschart

Il marchio sportivo svizzero On, di cui Roger Federer è comproprietario, sta per fare un'importante apparizione pubblicitaria al Super Bowl, in programma nella notte fra domenica e lunedì, a partire dalle 00:30.

Nel videoclip, lo stesso Federer appare insieme a Elmo, la tenera creatura di Sesame Street.

Il responsabile marketing dell'azienda di scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo Alex Griffin spiega: «Con la continua crescita di On, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per distinguerci come marchio».

A cominciare dal logo: «È semplice, ma spesso viene simpaticamente frainteso come "QC", cosa che volevamo chiarire in modo divertente e memorabile. Quale modo migliore per farlo se non durante uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo?», ha proseguito Griffin.

Il Super Bowl, la finalissima del campionato di football americano tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles, raggiungerà oltre 120 milioni di telespettatori. Di conseguenza, è necessario scavare a fondo nelle proprie tasche per ottenere un'inserzione pubblicitaria.

Le cifre ufficiali non sono note, ma si dice che una clip di 30 secondi costi oltre 8 milioni di dollari.

L'apparizione di Federer e On è una novità assoluta. Mai prima d'ora un'azienda svizzera aveva fatto pubblicità al Super Bowl. Quest'anno, tuttavia, ce ne saranno due. Oltre a On, sarà presente anche l'azienda chimica Novartis.