Roger Federer al Super Bowl 09.02.2026

Nella sua 60ma edizione, il Super Bowl è stata ancora una volta una vetrina per numerose celebrità. Anche la leggenda del tennis Roger Federer era presente a San Francisco.

Redazione blue Sport Tobias Benz

I Seattle Seahawks si sono imposti sui New England Patriots nel 60mo Super Bowl. La squadra del nord-ovest degli Stati Uniti ha vinto nettamente con 29:13.

La finale di National Football League si è svolta al Levi's Stadium di San Francisco, lo stesso stadio in cui la Nazionale svizzera affronterà il Qatar nella Coppa del Mondo della prossima estate.

La leggenda del tennis Roger Federer era già presente domenica. L'elvetico ha parlato prima della partita della sua seconda visita al Super Bowl (come si vede nel video sopra) ed è stato poi ripreso dalle telecamere a bordo campo.

Tennis legend @rogerfederer on field for the Super Bowl 🔥



Super Bowl LX – 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/ExUmWQznGZ — NFL (@NFL) February 8, 2026