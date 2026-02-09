  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Roger Federer guarda il Super Bowl direttamente da San Francisco

Tobias Benz

9.2.2026

Roger Federer al Super Bowl

Roger Federer al Super Bowl

09.02.2026

Nella sua 60ma edizione, il Super Bowl è stata ancora una volta una vetrina per numerose celebrità. Anche la leggenda del tennis Roger Federer era presente a San Francisco.

Redazione blue Sport

09.02.2026, 09:40

Ecco la cronaca della partita. I Seahawks si prendono la rivincita dopo la sconfitta del 2015 e trionfano al Super Bowl

Ecco la cronaca della partitaI Seahawks si prendono la rivincita dopo la sconfitta del 2015 e trionfano al Super Bowl

I Seattle Seahawks si sono imposti sui New England Patriots nel 60mo Super Bowl. La squadra del nord-ovest degli Stati Uniti ha vinto nettamente con 29:13.

La finale di National Football League si è svolta al Levi's Stadium di San Francisco, lo stesso stadio in cui la Nazionale svizzera affronterà il Qatar nella Coppa del Mondo della prossima estate.

La leggenda del tennis Roger Federer era già presente domenica. L'elvetico ha parlato prima della partita della sua seconda visita al Super Bowl (come si vede nel video sopra) ed è stato poi ripreso dalle telecamere a bordo campo.

Halftime show del Super Bowl. Non solo Stati Uniti: Bad Bunny rende omaggio agli altri Paesi americani e scatena l'ira di Trump

Halftime show del Super BowlNon solo Stati Uniti: Bad Bunny rende omaggio agli altri Paesi americani e scatena l'ira di Trump

Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery
Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery. I Seattle Seahawks con il difensore Derick Hall possono esultare.

I Seattle Seahawks con il difensore Derick Hall possono esultare.

Immagine: dKeystonepa

Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery. Il quarterback dei Patriots Drake Maye ha avuto difficoltà.

Il quarterback dei Patriots Drake Maye ha avuto difficoltà.

Immagine: Keystone

Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery. Il grande palcoscenico: il Super Bowl a Santa Clara

Il grande palcoscenico: il Super Bowl a Santa Clara

Immagine: Keystone

Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery. Bad Bunny ha ricevuto anche il supporto di Lady Gaga durante l'halftime show.

Bad Bunny ha ricevuto anche il supporto di Lady Gaga durante l'halftime show.

Immagine: Keystone

Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery
Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery. I Seattle Seahawks con il difensore Derick Hall possono esultare.

I Seattle Seahawks con il difensore Derick Hall possono esultare.

Immagine: dKeystonepa

Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery. Il quarterback dei Patriots Drake Maye ha avuto difficoltà.

Il quarterback dei Patriots Drake Maye ha avuto difficoltà.

Immagine: Keystone

Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery. Il grande palcoscenico: il Super Bowl a Santa Clara

Il grande palcoscenico: il Super Bowl a Santa Clara

Immagine: Keystone

Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery. Bad Bunny ha ricevuto anche il supporto di Lady Gaga durante l'halftime show.

Bad Bunny ha ricevuto anche il supporto di Lady Gaga durante l'halftime show.

Immagine: Keystone

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
L'audizione del ministro di Trump sfugge di mano: «Non faccia il tirapiedi, lavora per il popolo»
È morta la contessa Patrizia De Blanck, aveva 85 anni
Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»
Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»

Altre notizie

Basket. Lo svizzero Niederhaeuser segna ben 15 punti per i Los Angeles Clippers

BasketLo svizzero Niederhaeuser segna ben 15 punti per i Los Angeles Clippers

Molte risate. Ecco gli spot più originali di 60 anni di storia del Super Bowl

Molte risateEcco gli spot più originali di 60 anni di storia del Super Bowl

Brevi. Equitazione, vittoria per Fuchs

BreviEquitazione, vittoria per Fuchs