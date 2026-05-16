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Brevi Roller Biasca ko in gara-1

Swisstxt

16.5.2026 - 19:23

C'è delusione
C'è delusione
Ti-Press

Roller: è iniziato con una sconfitta in trasferta il cammino nella finale di NLA del Roller Biasca.

SwissTXT

16.05.2026, 19:23

16.05.2026, 19:56

A Diessbach i ticinesi sono stati battuti 3-2 dalla formazione bernese. In rete per i viola Giacomo Scanavin dopo 52» e l'allenatore-giocatore Pablo Saez, che al 39' ha fissato il risultato di gara-1. Basket: l'Olympic ha fatto sua gara-1 della finale contro i Lions di Ginevra allo scadere. A Friborgo i padroni di casa, sotto fino a pochi secondi dalla fine, si sono imposti 90-89 grazie al canestro decisivo di Offurum a 5» dalla sirena. Per i ginevrini 25 punti del ticinese Solcà.

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