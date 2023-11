Rompe il fidanzamento con Neymar dopo il suo 92esimo tradimento

Neymar e Bruna Biancardi. Imago

Tre settimane dopo la nascita della loro figlia, Mavie, Neymar e Bruna Biancardi si sarebbero separati. Il motivo? L'attaccante brasiliano avrebbe tradito la sua fidanzata. Per la 92esima volta.

Hai fretta? blue News riassume per te Neymar Jr e Bruna Biancardi si sono separati solo tre settimane dopo la nascita della loro figlia Mavie, a seguito del presunto 92esimo tradimento del calciatore brasiliano.

Bruna Biancardi ha rimosso tutte le foto di Neymar dal suo profilo Instagram, segno di una rottura definitiva dopo che il quotidiano «Correio Brasiliense» ha rivelato il tradimento avvenuto durante una festa nella residenza di Neymar. Mostra di più

L'ennesimo tradimento del calciatore è stato quello di troppo: secondo il quotidiano brasiliano «Correio Brasiliense», Neymar Jr e Bruna Biancardi avrebbero interrotto il loro fidanzamento soltanto tre settimane dopo la nascita della loro figlia, Mavie.

Secondo il giornale sudamericano, una festa organizzata dal trentunenne brasiliano sabato scorso nella sua proprietà di Mangaratiba, vicino a Rio de Janeiro, ha avuto la meglio sulla coppia.

Il calciatore e la modella-influencer avevano ufficializzato la loro relazione nell'aprile del 2022. Durante la serata in questione, «Ney», che nel frattempo è stato operato a causa di un infortunio, avrebbe tradito per addirittura la 92esima volta la sua fidanzata.

Lei, nel frattempo, ha eliminato dal suo account Instagram tutte le pubblicazioni in cui appariva insieme all'ormai ex fidanzato. Alcuni giorni fa, la giovane mamma aveva anche condiviso una storia su Instagram con un messaggio chiaro: «Non aspettatevi che una persona cambi se non vede il problema in ciò che fa».