Roos chiude l'avventura Mondiale con un argento Keystone

E' sfumato con la staffetta femminile il 4o oro per la Svizzera ai Mondiali di corsa d'orientamento di Flims-Laax.

Roos e compagne hanno infatti chiuso i Campionati del Mondo al 2o posto, dietro alla Svezia e davanti a Norvegia. La ticinese ha tallonato Lundberg fino a metà della propria run, ma ha poi commesso un errore all'8o punto terminando con 1'27» di ritardo. Anche Gemperle ha scelto una via poco pagante, lasciando in seguito il testimone a Simona Aebersold, che non ha potuto ridurre l'ampio ritardo. La selezione elvetica ha conquistato un bottino di tre ori e quattro argenti.

Swisstxt