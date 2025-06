Samira Sulser KEY

La Svizzera è stata sconfitta al quinto set dalla Lettonia nell'andata della finale della European Silver League di volley, che mette in palio la promozione nella Golden League.

Swisstxt

Senza la guida dell’allenatrice Lauren Bertolacci, assente per malattia al pari delle due rappresentanti della Svizzera italiana Chiara Ammirati e Fabiana Mottis, le rossocrociate si sono inchinate per 25-17 21-25 32-30 22-25 15-8. Domenica è in programma il ritorno in casa.