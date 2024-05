Debutto in Diamond League da svizzero e subito record nazionale per Lobalu, che ha chiuso i 5000m di Oslo in 12'50"90.

Swisstxt

Il 25enne originario del Sud Sudan ha cancellato il limite datato 1984 e che era valso a Ryffel l'argento ai Giochi. Il neoelvetico ha chiuso 7o la gara che ha visto l’etiope Gebrhiwet realizzare il secondo tempo di sempre in 12’36"73. Nelle altre gare da segnalare il miglior tempo dell'anno per Ingebritsen nei 1500m (3’29"74) e di Dos Santos nei 400m hs (46"63), dove ha battuto di poco l'altro idolo di casa Warholm. Gli sprint sono andati a Simbine (9"94 nei 100m U) e a Brown (22"32 nei 200m D).

