I Campionati Svizzeri di Uster non potevano iniziare meglio per Noè Ponti che, impegnato nelle batterie dei 50m delfino, è andato per la prima volta sotto i 23"00 ed stabilito il nuovo record nazionale.

Il ticinese ha nuotato in 22"91, migliorando di 13 centesimi il primato che lui stesso aveva stabilito il 18 giugno del 2022 ai Campionati Mondiali di Budapest.

Ponti, in gran forma a pochi mesi dalle Olimpiadi, sarà impegnato nella finale stasera a partire dalle 17h00. Finale alla quale prenderanno parte altri due ticinesi, Andrea Mozzini Vellen (24"75) e Saverio Multin (25"17).

