Rugby: il Galles ha staccato il biglietto per i quarti di finale dei Mondiali rifilando un secco 40-6 all'Australia, che dal canto suo non ha praticamente più chance di qualificarsi.

Per i Wallabies si tratta infatti della seconda sconfitta, che li condanna a sperare in due improbabili battute d'arresto delle Figi. Nel Gruppo B la Scozia si è invece rifatta dopo il ko iniziale contro il Sudafrica battendo Tonga per 45-17.

