Sport mondiale Il CIO verso la reintegrazione di Russia e Bielorussia con inno e bandiera?

Swisstxt

11.12.2025 - 19:23

Il ministro dello sport russo Mikhail Degtyarev
Il ministro dello sport russo Mikhail Degtyarev
KEY

Il Comitato Olimpico internazionale (CIO) ha voluto compiere un passo verso la reintegrazione della Russia e della Bielorussia nello sport mondiale.

11.12.2025, 19:23

11.12.2025, 19:43

Durante il 14mo Summit Olimpico, tenutosi a Losanna, i vertici del comitato hanno infatti proposto di riconsentire agli atleti e ai team giovanili dei due Paesi di competere con la loro identità completa, ovvero con la bandiera nazionale e l’inno, sottolineando l’importanza di accedere allo sport senza interferenze politiche.

Nel comunicato emesso oggi dal CIO si legge che «l'allentamento delle sanzioni richiederà tempo e discussioni tra le parti interessate».

