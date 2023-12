Russi critica Gut-Berhami: «Anche quando sei stanco, devi mostrare una faccia diversa»

Per Bernhard Russi, Lara Gut-Behrami potrebbe fare una figura migliore come ambasciatrice dello sci. Bild: Keystone

Anche in questa stagione Lara Gut-Behrami sta sbaragliando la concorrenza e viene elogiata per le sue prestazioni da Bernhard Russi. L'ex campione olimpico, invece, non ama le sue performance fuori pista.

Due grandi vittorie all'inizio della stagione a Sölden e Killington, un secondo posto nello slalom gigante di Tremblant e un terzo posto nel super-G di St. Moritz: Lara Gut-Behrami è già salita sul podio quattro volte in questa stagione ancora giovane, dimostrando di essere sempre una delle migliori al mondo.

«Raramente ha sciato così bene come all'inizio dell'inverno. Non si vedevano più derapate, l'uso delle lamine era presente fin dall'inizio», ha elogiato l'ex professionista ed esperto Bernhard Russi sul quotidiano Blick, descrivendo la 32enne come la migliore sciatrice al mondo, insieme a Mikaela Shiffrin.

«Gut-Behrami dovrebbe fare di più per il suo sport»

Per quanto Russi sia entusiasta delle sciate della Gut-Behrami, l'ex campione olimpico è meno entusiasta delle sue prestazioni fuori pista. «Sono un po' preoccupato perché ha fatto enormi progressi dal punto di vista tecnico, ma non per quanto riguarda le altre funzioni, ossia lo stato mentale, il pensiero e il comportamento. Purtroppo è ricaduta nei suoi vecchi peccati».

Questo include il fatto che Gut-Behrami si lamenta molto ed è spesso insoddisfatta. «È davvero un peccato. Insieme alla Shiffrin, è la migliore sciatrice del mondo e dovrebbe fare di più per il suo sport», dice Russi, richiamando l'attenzione sul suo ruolo di ambasciatrice dello sport dello sci e ricordando la sua apparizione in video collegamento agli Sports Awards, dove Gut-Behrami è stata premiata come sportiva svizzera dell'anno appena due settimane fa.

«Sembrava scoraggiata», dice Russi, che chiarisce: «Rappresenta lo sci alpino, che è qualcosa di molto importante in Svizzera. Rappresenta l'Associazione Svizzera di Sci, i suoi allenatori e i suoi compagni di gara. Anche se si è un po' stanchi e non si è proprio di buon umore, bisogna mostrare una faccia diversa. Bisogna mostrare gioia, anche se non viene da dentro».

Lara Gut-Behrami secondo Russi non è apparsa molto brillante durante gli Swiss Sports Awards Screenshot RSI

Odermatt come modello di comportamento - in pista e fuori

L'ex opinionista della SRF può anche immaginare che l'associazione possa aver reagito all'apparizione. «Sospetto fortemente che Urs Lehmann l'abbia fatto in qualche modo», dice Russi, spiegando: «Non danneggia solo lei, ma l'intero movimento».

Bernhard Russi ha assistito alla premiazione di Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami agli Sports Awards. Bild: Keystone

La percezione che Russi ha di Marco Odermatt, invece, è completamente diversa: «La presenza che emanava lì era tremenda. Trovava le parole giuste, prendevi tutto da lui ed era tutto autentico».

Odermatt è in grado di ispirare Russi non solo fuori dalle piste, ma soprattutto in pista.

«Quando analizzo Marco nel suo stato attuale, mi chiedo sempre come sia possibile o dove sia il segreto», ammette Russi e si entusiasma: «È un artista. È come un funambolo senza rete. È lui che è sempre al centro dello sci. È incredibile».