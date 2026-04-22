Edward Farmer TP

La Spinelli Massagno ha perso anche gara-2 dei quarti di finale di SBL contro gli Starwings per 92-87.

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I ticinesi sono ora sotto 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite e dovranno vincere le prossime due gare a Nosedo per restare in corsa.

Massagno è partito bene con un vantaggio di nove punti a metà del secondo quarto.

Gli Starwings hanno però ribaltato la situazione e non si sono più fatti raggiungere.

Il miglior marcatore della squadra di Attallah è stato Edward Farmer con 34 punti, con la panchina che non ha contribuito al punteggio.