Il Sayaluca si è laureato campione svizzero di skater hockey.

I gialloneri hanno vinto gara-5 della finale a Rossemaison imponendosi per 7-5 e festeggiando il secondo titolo della loro storia dopo quello del 2018.

Dopo aver centrato il break in apertura e poi il pareggio dei romandi, i ticinesi si erano procurati due match point vincendo anche la prima sfida casalinga, ma si erano ancora fatti raggiungere dai giurassiani.

Nel match decisivo il Sayaluca ha trovato l'allungo decisivo con tre gol nel terzo tempo. Protagonista Spintetti con una tripletta, doppietta di Raggi.