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Basket Vincono i Tigers, la SAM crolla a Friborgo

Swisstxt

21.3.2026 - 19:06

Bernaschina a canestro
Bernaschina a canestro
KEY

 In attesa di capire se tra Massagno e Lugano sarà fusione o meno, a festeggiare nel 24o turno di SBL sono stati solo i Tigers, capaci di imporsi per 102-90 contro il Pully all’Istituto Elvetico.

SwissTXT

21.03.2026, 19:06

21.03.2026, 19:21

Costretti ad inseguire dopo il primo quarto, chiuso in ritardo di 8 punti (22-30), i ragazzi di Montini si sono scatenati al tiro prima della pausa lunga, infilando ben 35 punti e scavando un margine che i vodesi non sono più riusciti a colmare.

Opposta all’Olympic Friborgo in trasferta, una SAM con diverse assenze ha perso nettamente per 98-51.

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