Basket Il Massagno piega il Nyon, niente da fare per il Lugano nella trasferta di Friborgo

Swisstxt

10.1.2026 - 19:34

Ti-Press

La Spinelli Massagno ha ottenuto una preziosa vittoria a Nosedo.

SwissTXT

10.01.2026, 19:34

10.01.2026, 20:00

Grazie a una tripla strepitosa di Farmer (37 punti) a 7" dalla fine, la squadra di coach Attallah è riuscita ad avere la meglio sul Nyon per 93-92.

Trascinati dal proprio top scorer e da Hayes (34 punti), i ticinesi hanno sprecato 15 punti di vantaggio nel terzo quarto, ma hanno trovato la forza per prevalere in volata.

Niente da fare invece per il Lugano nella trasferta di Friborgo. Sotto 68-34 alla pausa, i Tigers si sono inchinati per 117-75 nonostante i 19 messi a referto da Sassella.

