Tigers Ti-Press

La Spinelli Massagno ha colto un'importante vittoria nel 15o turno della Swiss Basket League.

Swisstxt

Impegnata a Nyon, la SAM è andata a imporsi 77-62 e ha così agganciato i vodesi in 5a posizione in classifica. Sotto 38-36 al 20', i ticinesi hanno fatto la differenza nel terzo quarto (22-8), gestendo poi il risultato.

I Tigers dal canto loro hanno perso una buona occasione per raggiungere il Monthey al penultimo posto. All'Elvetico i ticinesi hanno sciupato un vantaggio di 14 punti alla pausa principale, inchinandosi ai vallesani per 83-76. Ai luganesi non è bastata la maiuscola prova di Ballard (26 punti e 20 rimbalzi).