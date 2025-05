Un ex socio di Maldini e Vieri in manette. Imago

L'inchiesta «Doppia Curva» della Dda di Milano ha portato all'arresto di sette persone legate alle curve di Inter e Milan, con accuse di usura, estorsione e false fatture. Tra gli arrestati, anche un ex socio di Maldini e Vieri.

Redazione blue Sport

Hai fretta? blue News riassume per te Sette ultras di Inter e Milan sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta «Doppia Curva» per reati legati a usura, estorsione e mafia.

Le indagini rivelano una rete di affari illeciti che coinvolge anche ex soci di Maldini e Vieri, con collegamenti alla 'ndrangheta.

Emergono contatti tra ultras e membri delle società calcistiche, che però non risultano penalmente coinvolte, ma solo sanzionate a livello sportivo. Mostra di più

Il caso degli ultras di Inter e Milan si riaccende con una nuova ondata di arresti, nonostante i tentativi di mettere a tacere lo scandalo.

Sette persone, tra cui figure di spicco delle curve Nord (Inter) e Sud (Milan), sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta «Doppia Curva» della Dda di Milano. Le accuse principali includono usura, estorsione e false fatture, con l'aggravante della finalità mafiosa per aver agevolato la cosca della famiglia Bellocco, storicamente legata alla 'ndrangheta calabrese.

Stando ai media italiani, tra gli arrestati, Francesco Intagliata, già coinvolto nel maxi blitz di settembre, Filippo Monardo, Giuseppe Orecchio, Davide Scarfone e Domenico Sità sono stati condotti in carcere.

Mauro Russo e Carmelo Montalto sono stati posti agli arresti domiciliari. Mauro Russo, imprenditore ed ex socio in affari di Paolo Maldini e Christian Vieri, è accusato di gestione illecita dei parcheggi dello stadio Meazza, prestiti usurari con tassi fino all'800%, estorsioni ai danni di commercianti e tentativi di controllo sulle attività di merchandising legate alle curve.

Rapporti tra capi ultras e società sportive

Un ruolo centrale nelle indagini è stato assunto da Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord e ora collaboratore di giustizia. Le sue dichiarazioni stanno permettendo agli inquirenti di ricostruire la rete di affari illeciti e i rapporti tra ultras, criminalità organizzata e ambienti societari.

Le indagini hanno rivelato rapporti tra alcuni capi ultras e membri delle società sportive, con incontri tra leader ultras e giocatori, contatti telefonici tra ultras e allenatori, e rapporti tra i Supporter Liaison Officer e i gruppi organizzati.

Le società sportive, pur risultando deficitarie nella gestione dei rapporti con le tifoserie, non sono a oggi direttamente coinvolte in reati penali. Si sono costituite parte civile e hanno patteggiato sul piano sportivo, ricevendo multe e una giornata di squalifica per alcuni tesserati, tra cui Calhanoglu e Inzaghi.