Angeline Favre KEY

La Svizzera ha vinto l’argento nel concorso a squadre femminili di spada degli Europei di Genova.

Swisstxt

Pauline Brunner, Fiona Hatz, Angeline e Aurore Favre si sono arrese solo in finale all’Ucraina, vittoriosa per 45-34.

Bisognerà quindi ancora attendere per un secondo oro della storia in questa specialità, complice una prima metà di ultimo atto non brillante, ma resta che questo podio è comunque un’impresa.

L'ultima medaglia continentale per i colori rossocrociati nella spada datava del 2009, sempre con la compagine femminile che in quell’occasione aveva colto il bronzo.