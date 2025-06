Mauro Schmid Keystone

Un po' a sorpresa, Mauro Schmid si è laureato campione nazionale a cronometro, precedendo di appena 1"07 Stefan Bissegger e di 15''Yannis Voisard.

Swisstxt

Il grande assente era però Stefan Küng, che ha dovuto rinunciare a difendere il titolo a causa di una caduta in allenamento.

Anche la sua presenza nella gara in linea di domenica, in cui Schmid cercherà di bissare il successo dell'anno scorso, è in dubbio.

Tra le donne, dominio di Marlen Reusser, che ha rifilato 59''a Jasmin Liechti e 1'0'' a Elena Hartmann. Per la turgoviese si tratta del 5o successo, ma il primo dal 2020.