Schmid KEY

Mauro Schmid si è laureato campione svizzero nella corsa in linea bissando il successo dello scorso anno.

Swisstxt

Il 25enne zurighese, che si era già imposto a cronometro, ha regolato in volata Marc Hirschi, Valentin Derbelley e Arnaud Tendon al termine dei 12 giri in terra turgoviese per un totale di 179km.

Richard Carapaz non sarà al via del Tour de France. L'ecuadoriano ha contratto un’infezione gastrointestinale, accusa dolori addominali e febbre alta e i medici gli hanno sconsigliato di affrontare lunghi viaggi.

Cancellato dalla Grande Boucle, il suo nome compare già nella startlist provvisoria della Vuelta.