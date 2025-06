Schmid KEY

Mauro Schmid parteciperà per la prima volta in carriera al Tour de France, in programma dal 5 al 27 luglio.

Swisstxt

Il 25enne, laureatosi lo scorso weekend campione svizzero per la seconda volta consecutiva, è stato scelto dalla Jayco AlUla per partecipare alla Grande Boucle e aiutare il suo capitano Ben O'Connor.