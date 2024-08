Guizzo

Seconda zampata di Primoz Roglic alla Vuelta.

Lo sloveno ha ottenuto il successo nell’ottava tappa a Cazorla sbaragliando la concorrenza. Il leader della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha recuperato quasi un minuto a Ben O’Connor, che resiste in rosso (+3’49"). Protagonista per gran parte della frazione, caratterizzata da due salite importanti, è però stato Mauro Schmid, in fuga con altri due compagni (poi aumentati) sin dalle prime battute. Il rossocrociato è stato il primo a scollinare al Puerto Mirador (2a cat.), ma è poi stato ripreso insieme agli altri a pochi km dall'arrivo.

