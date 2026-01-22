Primo squillo da parte di un corridore elvetico già alla terza giornata del World Tour. Mauro Schmid si è infatti piazzato al terzo posto nella seconda frazione in linea del Tour Down Under, l’ormai classica corsa a tappe australiana che apre la stagione.
A Uraidla l’elvetico ha regolato il gruppetto degli inseguitori, giunto a poco meno di 1' dalla coppia della UAE Jay Vine e Jhonatan Narvaez.
Il padrone di casa ha tagliato la linea d’arrivo prima dell’ecuadoregno per prendersi pure la vetta della generale davanti al sudamericano, trionfatore un anno fa, e allo svizzero.