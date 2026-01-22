  1. Clienti privati
Ciclismo Mauro Schmid sale sul podio nel terzo giorno del Tour Down Under

Swisstxt

22.1.2026 - 07:50

Mauro Schmid
Mauro Schmid
KEY

Primo squillo da parte di un corridore elvetico già alla terza giornata del World Tour. Mauro Schmid si è infatti piazzato al terzo posto nella seconda frazione in linea del Tour Down Under, l’ormai classica corsa a tappe australiana che apre la stagione.

SwissTXT

22.01.2026, 07:50

22.01.2026, 08:05

A Uraidla l’elvetico ha regolato il gruppetto degli inseguitori, giunto a poco meno di 1' dalla coppia della UAE Jay Vine e Jhonatan Narvaez.

Il padrone di casa ha tagliato la linea d’arrivo prima dell’ecuadoregno per prendersi pure la vetta della generale davanti al sudamericano, trionfatore un anno fa, e allo svizzero.

