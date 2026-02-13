Mauro Schmid conquista la 13esima tappa del Tour de France battendo allo sprint Harold Tejada e riporta un corridore svizzero al successo nella Grande Boucle sei anni dopo Marc Hirschi.

Mauro Schmid ha riportato la Svizzera al successo al Tour de France. Il 26enne zurighese ha conquistato la 13esima tappa della Grande Boucle, imponendosi in volata sul compagno di fuga Harold Tejada e regalando nuovamente a un corridore elvetico una vittoria di tappa sei anni dopo l’ultimo successo firmato da Marc Hirschi.

La frazione, con partenza da Dole, si annunciava pianeggiante fino agli ultimi chilometri, quando l’ascesa al Ballon d’Alsace (prima categoria) avrebbe deciso la corsa prima dell’arrivo in discesa.

Già nelle fasi iniziali il gruppo si è diviso, con ben 57 corridori all’attacco, tra cui anche Tom Pidcock, l’unico uomo di classifica presente nella fuga. I battistrada sono arrivati ad accumulare un vantaggio di circa otto minuti.

La salita finale ha inevitabilmente selezionato il gruppo dei fuggitivi e, al termine della discesa, al comando sono rimasti soltanto Schmid e Tejada.

I due hanno resistito negli ultimi dieci chilometri, fino alla volata conclusiva, dove lo svizzero ha trovato lo spunto decisivo per superare il colombiano al termine di un acceso testa a testa.