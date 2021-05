Schurter e Indergand sul podio

La stagione di Coppa del Mondo di mountain bike si è aperta con due svizzeri sul podio nella prova di Short Track disputata ad Albstadt, in Germania.

Nino Schurter ha iniziato la stagione con un 3o posto in una gara vinta dall'olandese Mathieu van der Poel davanti al francese Victor Koretzky. Quinto posto per Mathias Flueckiger. Non è arrivato invece al traguardo Filippo Colombo, out al secondo giro. In ambito femminile Linda Indergand è stata battuta soltanto dalla campionessa del mondo francese Pauline Ferrand-Prévot. Soltanto 13a Jolanda Neff, mentre Sina Frei ha concluso ottava.