Nel secondo fine settimana sui sentieri di Araxa Nino Schurter è andato a cogliere il primo podio della stagione in Coppa del Mondo di mountain bike chiudendo in terza piazza lo short track del venerdì alle spalle del duo della Specialized composto da Christopher Blevins e Victor Koretzky.

Filippo Colombo non è invece riuscito a tenere il ritmo dei migliori ed ha così terminato al decimo posto. In campo femminile Nicole Koller, in testa fino a poche curve dal traguardo, si è fatta sorprendere solamente dalla campionessa del mondo in carica, la britannica Evie Richards.