Schurter e Pieterse si sono aggiudicati la generale di CdM di cross-country di MTB.

Per il 37enne grigionese si tratta del nono successo, mentre per la 21enne olandese è il primo trionfo. Nell'ultima prova disputata in Canada, l'elvetico sul percorso reso infido dall'abbondante pioggia che ha preceduto la gara, si è difeso chiudendo 14o, salvando la corona dallo scatenato connazionale Flueckiger, 2o dopo due forature dietro a Pidcock, e Sarrou (9o). Buon 17o Colombo. In campo femminile la tulipana è giunta 3a (vittoria di Lecomte), precedendo di un soffio la rossocrociata Neff.

