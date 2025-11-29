  1. Clienti privati
Il team di Schwaller La Svizzera arriva seconda agli Europei maschili di curling

Swisstxt

29.11.2025 - 17:06

Finale Svizzera-Svezia
Finale Svizzera-Svezia
rsi.ch

La Svizzera è tornata sul podio degli Europei maschili di curling ma nemmeno questa volta è arrivata la medaglia d'oro (ultima nel 2013).

SwissTXT

29.11.2025, 17:06

29.11.2025, 17:11

Nella finalissima di Lohja il team di Yannick Schwaller si è inchinato 5-4 all'extra end a quello della leggenda svedese Niklas Edin, al suo ottavo sigillo continentale.

Nonostante siano riusciti a marcare il primo punto solo al sesto end, i rossocrociati se la sono giocata fino alla fine, pareggiando il conto nel decimo end (l'unico da 2 punti). Per il team ginevrino si tratta della terza medaglia d'argento nelle ultime 6 edizioni dei campionati.

