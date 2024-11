Rabbia dopo lo slalom Gurgl Hirscher si sente «fuori posto», mentre Kristoffersen è furioso: «È una vergogna»

Henrik Kristoffersen ha dovuto accontentarsi del 6° posto in Gurgl. Keystone

Henrik Kristoffersen critica duramente gli organizzatori dopo il suo 6° posto nello slalom di Gurgl. Nel frattempo, Marcel Hirscher si sente «un po' fuori posto» dopo il suo ultimo fallimento.

Jan Arnet

Lo slalom di Gurgl, andato in scena domenica, è stata una dura prova per gli atleti, anche per il vincitore di giornata Clément Noël.

Per Henrik Kristoffersen, le condizioni erano troppo pericolose e per questo ha criticato aspramente gli organizzatori: «Hanno fatto un gran casino».

Nel frattempo, il rientrante Marcel Hirscher è stato nuovamente eliminato nella prima manche: «Così non è molto divertente», ha detto. Mostra di più

Il secondo slalom della stagione, disputatosi a Gurgl, in Austria, è stata una tappa ostica per gli sciatori. «È stata una vera battaglia. Le condizioni erano difficili», ha detto Clément Noël dopo la gara.

Noël ha affrontato al meglio la pista ghiacciata, vincendo lo slalom davanti allo svedese Kristoffer Jakobsen e al norvegese Atle Lie McGrath.

Loïc Meillard è invece stato il miglior svizzero con il quinto posto.

«Una vergogna»

Henrik Kristoffersen, secondo a Levi una settimana fa, ha avuto più problemi con le condizioni difficili. Ha recuperato qualche posizione nella seconda manche, ma alla fine ha dovuto accontentarsi del 6° posto.

Dopo la gara, il norvegese è apparso visibilmente turbato. In un'intervista a «Eurosport», ha criticato aspramente gli organizzatori della gara: «È una vergogna che la pista fosse in queste condizioni. Ieri, per la gara femminile, era perfetta. Ovviamente deve essere irrigata di più per noi, ma hanno fatto un gran casino».

Dal suo punto di vista, la superficie di alcune porte era chiaramente diversa da altre. A volte troppo liscia, a volte troppo aggressiva. Anche questo è tutt'altro che positivo per la salute degli sciatori, dice Kristoffersen: «È davvero pericoloso per il corpo, soprattutto per le ginocchia».

Per Hirscher «non è divertente»

Marcel Hirscher la vede un po' diversamente. Per lui, la pista era «fantastica» e le condizioni «brillanti», come ha dichiaro ai microfoni di «ORF».

Tuttavia Hirscher, che ora gareggia per i Paesi Bassi, non può essere soddisfatto della gara, in quanto è stato eliminato nella prima manche, come già era accaduto a Levi.

«Le prossime tre settimane, da qui al prossimo slalom, saranno molto importanti, perché sono un po' fuori posto in questo momento, bisogna ammetterlo», ha detto senza mezzi termini. Per lui, gareggiare così «non è molto divertente».

Marcel Hirscher viene eliminato nella prima manche di Gurgl. Keystone

Hirscher chiarisce che ha ancora bisogno di tempo per tornare alle sue migliori prestazioni. Come lui stesso ha confessato a Eurosport, lo svantaggio di non essere stato nel giro per cinque anni si fa sentire, facendogli mancare gli automatismi e i riflessi che aveva acquisito.

Ora lui e il suo team devono vedere come superare i problemi e tornare a essere più veloci. Il prossimo slalom di Coppa del Mondo è previsto per il 15 dicembre a Val-d'Isère.