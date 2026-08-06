Ecco chi sono Non solo Lara Gut-Behrami: le stelle dello sci che si sono ritirate dopo un grave infortunio

I Giochi Olimpici del 2026 avrebbero dovuto segnare la fine della carriera di Lara Gut-Behrami. Ma le cose sono andate diversamente: a metà novembre dello scorso anno ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro. La diagnosi è stata devastante: rottura del legamento crociato, del legamento mediale e del menisco.

Per molto tempo non è stato chiaro se l'atleta ticinese avrebbe deciso di ritirarsi o se avrebbe tentato un'altra sfida, anche in vista dei Mondiali in casa del 2027 a Crans Montana. Ora Lara ha deciso: non correrà più.

«Nonostante quasi 20 anni di sport agonistico, nonostante le cadute e gli infortuni, non ho dolori ricorrenti e non vorrei nemmeno averli», spiega la 35enne.

La ticinese non è certo la prima grande sciatrice a ritirarsi dalle scene dopo un grave infortunio. Ecco una selezione:

Anna Veith, 2020

Anna Veith (nata Fenninger) è stata una delle migliori compagne di squadra di Lara Gut-Behrami nella Coppa del Mondo di sci e una delle sue più grandi rivali.

L’austriaca ha conquistato l’oro olimpico, è stata più volte campionessa del mondo e ha vinto per ben tre volte la Coppa del Mondo generale. Nel 2015 ha subito il primo grave infortunio al ginocchio, a cui si è aggiunta nel 2019 un’altra lesione al legamento crociato.

Sebbene volesse tornare sulle piste, non ci è riuscita. Veith ha concluso la sua brillante carriera nel maggio 2020, perché il suo corpo non le permetteva più di continuare.

Nel 2014 Anna Veith ha conquistato l'oro olimpico nel Super-G e tre medaglie d'oro ai Campionati mondiali. APA/APA

Silvano Beltrametti, 2001

L'8 dicembre 2001, l'emergente sciatore di velocità Silvano Beltrametti subisce un grave incidente durante la discesa di Val d'Isère. A una velocità di 120 km/h, il grigionese perde il controllo a causa di un attimo di disattenzione, sfonda due reti di sicurezza e si schianta contro un palo.

Nella caduta subisce gravi lesioni alla colonna vertebrale e, circa due ore dopo l’incidente, arriva la triste certezza: Beltrametti è paraplegico e resterà su una sedia a rotelle per il resto della sua vita.

L’incidente è all’origine dell’adozione di misure di sicurezza più rigorose. Vengono introdotte, ad esempio, le «linee blu», destinate a indicare ai piloti la direzione verso la porta successiva.

Per il grigionese e la sua carriera, però, è ormai troppo tardi. In seguito diventerà albergatore a Lenzerheide.

Silvano Beltrametti non ha perso la passione per lo sci nemmeno dopo il suo grave incidente. KEYSTONE

Daniel Albrecht, 2013

Durante le prove della discesa dell’Hahnenkamm a Kitzbühel, nel gennaio 2009, il salto finale si rivela fatale per Daniel Albrecht. Con una velocità di circa 138 km/h, lo svizzero si lancia verso il salto, perde l’equilibrio in volo e 70 metri più avanti si schianta violentemente sulla pista.

Il vallesano rimane immobile a terra e nelle settimane successive lotta per la vita: rimane in coma farmacologico per oltre tre settimane nel reparto di terapia intensiva di Innsbruck, affetto da un grave trauma cranico e da lesioni polmonari. Quando si risveglia, non sa più chi è e deve persino reimparare a parlare.

Pur tornando a gareggiare in Coppa del Mondo più di 22 mesi dopo l’incidente, non riesce però a ottenere risultati di rilievo. Nell’ottobre 2013, all’età di 30 anni, annuncia infine il suo ritiro.

Nel gennaio 2009 Daniel Albrecht subisce una grave caduta nella discesa libera di Kitzbühel. Agenzia per la protezione dell'ambiente

Julia Mancuso, 2018

L’americana dava il massimo sia sulle piste da sci che fuori. Nel mondo dello sci, Julia Mancuso era considerata una donna che amava godersi la vita, sempre pronta a divertirsi.

Purtroppo, la quattro volte medagliata alle Olimpiadi ha dovuto lottare ripetutamente contro gli infortuni. Problemi cronici all’anca, diversi interventi chirurgici: per anni ha gareggiato soffrendo.

Nel 2018 ha dovuto quindi dire addio allo sci, dichiarando di aver perso la battaglia contro i suoi problemi all’anca. Ha disputato la sua 399esima e ultima gara di Coppa del Mondo indossando un costume da Wonder Woman.

Nel 2018 Julia Mancuso ha fatto il suo addio indossando il costume di Wonder Woman. Associated Press

Aksel Lund Svindal, 2019

È uno degli sciatori di maggior successo degli ultimi anni. Due medaglie d’oro olimpiche, cinque titoli mondiali, due volte vincitore della Coppa del Mondo generale. Eppure, nel corso della sua carriera, Aksel Lund Svindal ha subito quasi tanti infortuni quanti sono stati i suoi successi.

Nel 2007, in seguito a una caduta a Beaver Creek, ha riportato una frattura dello zigomo, una doppia frattura del setto nasale e una profonda lacerazione ai glutei. È stato necessario ricorrere temporaneamente a un'ostomia.

Nell’autunno del 2014, il norvegese ha subito una rottura del tendine d’Achille mentre giocava a calcio. A gennaio 2016 si è aggiunta una rottura del legamento crociato. Nel 2019 ha concluso la sua carriera a causa di persistenti problemi al ginocchio.

Per quattro anni, il norvegese e l’americana Julia Mancuso sono stati la coppia più in vista nel mondo dello sci. Nel 2013 è arrivata la separazione.

Aksel Lund Svindal dopo la caduta nella discesa libera di Kitzbühel del 2016. APA

Mauro Caviezel, 2023

La lunga storia di sofferenza di Mauro Caviezel ha inizio nel gennaio 2021. Durante gli allenamenti per la discesa libera di Garmisch, l'elvetico è vittima di una grave caduta e, oltre a diverse lesioni, riporta anche un trauma cranico.

La stagione 2021/22 va così in frantumi. Alla fine del novembre 2022 il grigionese torna alle competizioni. Il ritorno, però, non dura a lungo. Alla sua seconda gara, il Super-G di Lake Louise, cade nuovamente e subisce ancora una volta un trauma cranico.

Il 10 gennaio 2023 annuncia il suo ritiro e dichiara: «Purtroppo non sto abbastanza bene per tornare alle competizioni di sci».

Mauro Caviezel ha annunciato le sue dimissioni nel gennaio 2023. KEYSTONE

Marc Gisin, 2020

Nel corso dei suoi undici anni di carriera, Marc Gisin è stato ripetutamente ostacolato dagli infortuni. Nel 2012 si è strappato il legamento crociato. Nel 2015 ha subito un trauma cranico con emorragia cerebrale. Ma nel 2018, durante la discesa libera della Val Gardena, la situazione peggiora ulteriormente. In seguito a una caduta, subisce nuovamente un trauma cranico, oltre a diverse fratture e una contusione polmonare che gli costa quasi la vita.

Ciononostante, l’atleta di Engelberg è riuscito a tornare più volte in Coppa del Mondo. Il suo corpo, però, non si è mai ripreso completamente dagli infortuni. Nel 2020 si è ritirato.

Al termine della sua carriera, Marc Gisin ha ricoperto per tre anni il ruolo di responsabile delle competizioni presso Stöckli Ski. KEYSTONE

Lindsey Vonn (?)

La carriera di Lindsey Vonn è stata, o meglio è, segnata dagli infortuni. Nell’ottobre 2018, l’atleta statunitense ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione 2018/19. All’inizio del 2019, i dolori al ginocchio sono diventati così intensi che, in un’emozionante intervista all’«ORF», ha annunciato la fine immediata della sua carriera.

Cinque anni e mezzo dopo il ritiro, l'americana si è sottoposta a un intervento di protesi al ginocchio, dopodiché ha annunciato il suo ritorno in Coppa del Mondo.

Nel dicembre 2024, all’età di 40 anni, ha effettivamente festeggiato il suo grande comeback - e ha subito ritrovato il successo.

Per la discesa libera delle Olimpiadi del 2026 era addirittura considerata una delle grandi favorite, ma poco prima della gara si è strappata il legamento crociato a Crans-Montana. Ciononostante ha preso il via a Cortina d’Ampezzo, dove ha subito altre gravi lesioni alle gambe in seguito a una caduta.

La drammatica caduta di Lindsey Vonn alle Olimpiadi. Osservazione, misurazione e valutazione

Poco dopo, il padre, ha dichiarato conclusa la carriera della figlia, ma l’ambiziosa atleta non si è ancora sbilanciata. «Non voglio trarre conclusioni affrettate né speculare su ciò che potrei fare», ha sottolineato la 41enne ad aprile.

Non è ancora giunto il momento di decidere sul suo futuro sportivo. La caduta in Italia l’ha profondamente sconvolta.

«È un infortunio completamente diverso, soprattutto per la sua gravità e per la consapevolezza che avrei potuto perdere la gamba e di quanto fosse davvero grave», ha spiegato la Vonn.

Al momento si trova ancora in «modalità sopravvivenza». Per questo motivo non vuole ancora trarre conclusioni sulla sua carriera.